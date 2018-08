Betrunkener Schlauchbootfahrer behindert Schiffsverkehr

Polizei ermittelt gegen den Mann - auch weil er Waffen dabei hatte - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - Ein nach zu viel Bier eingeschlafener Schlauchbootfahrer hat den Schiffsverkehr auf dem Main behindert. Der Vorfall hat Folgen für den Mann - die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Kapitän am Vortag in Schweinfurt ein treibendes Schlauchboot mit einem leblos wirkenden Menschen an Bord gemeldet. Wegen des Bootes musste er seinen Schubverband bremsen. Eine Streife der Wasserschutzpolizei kontrollierte den 47 Jahre alten Schlauchbootfahrer wenig später und stellte fest, dass der Mann nach dem Biertrinken "tief und fest eingeschlafen" war. Damit hat er sich ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingehandelt.

Zudem wurden bei ihm diverse Waffen gefunden - unter anderem Pfeile und Bogen, Wurfgegenstände und Messer. Daher überprüft die Polizei auch, ob der Mann gegen das Waffengesetz verstoßen hat.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.