Betrunkener schließt sich in Disko-Toilette ein

Der 27-Jährige wollte die Lokalität partout nicht verlassen - vor 21 Minuten

WÜRZBURG - Erst verhielt er sich gegenüber Security-Mitarbeitern und Gästen aggressiv, dann schloss er sich in der Toilette ein und verletzte letztendlich auch noch drei Polizisten. Für einen 27-Jährigen endete eine Partynacht in einer Würzburger Diskothek am frühen Samstagmorgen in der Ausnüchterungszelle.

Alles fing gegen 5 Uhr morgens mit einem Streit zwischen dem 27-Jährigen und dem Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße in Würzburg an.

Die Türsteher forderten den Betrunkenen auf, die Disko zu verlassen, weil er gegenüber anderen Gästen aggressiv wurde, heißt es in einem Bericht der Polizei. Nachdem sich noch weitere Personen in die Diskussion eingemischt hatten, gelang es dem 27-Jährigen, sich in einer Toilette einzuschließen.

Der Sicherheitsdienst versuchte daraufhin, den Mann aus seinem Zufluchtsort zu locken. Doch dieser weigerte sich, die Toilette aufzusperren. Also riefen die Security-Mitarbeiter die Polizei. Allerdings verhielt sich der Mann auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Er wollte partout nicht die Disko verlassen.

Irgendwann konnten die Polizisten den 27-Jährigen im Vorraum der Toilette fesseln und ihn in Richtung Dienstfahrzeug bringen. Dabei leistete er wiederum erheblichen Widerstand und verletzte drei der Beamten leicht.

Eine Gruppe von etwa 20 Personen machte es der Polizei zusätzlich schwer: Sie solidarisierten sich mit dem 27-Jährigen und wollten ihn bei seiner Flucht unterstützen. Mehrere Streifen der Inspektion Würzburg-Stadt mussten die Gruppe mit einer Polizeikette zurückhalten.

Der 27-Jährige hatte einen Alkoholpegel von 1,6 Promille. Er musste sich auf Anordnung eines Richters einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten außerdem eine geringe Menge Marihuana sicher. Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle, konnte der 27-Jährige am nächsten Tag die Polizeidienststelle wieder verlassen.

