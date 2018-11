Betrunkener stört Kontrolle, zieht sich aus und rennt schreiend davon

Der 42-Jährige drohte an, sich in die Fluten des Flusses stürzen zu wollen - vor 1 Stunde

KELHEIM - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führte die Polizei eine Verkehrskontrolle in der Kelheimer Innenstadt durch. Während der Kontrolle tauchte ein 42-jähriger Mann auf und störte die Beamten mit wüsten Beschimpfungen. Die Situation eskalierte schneller als gedacht.

Zwei Beamte kontrollierten gegen 23.45 Uhr eine Autofahrerin in der Stadtmitte. Ein 42-Jähriger näherte sich der Kontrolle aus unbekanntem Grund und fing an, die Fahrerin sowie die Beamten zu beleidigen.

Der scheinbar stark alkoholisierte Mann begann daraufhin sich seiner Kleidung zu entledigen und beschloss, lediglich mit seiner Hose bekleidet, die Straße Richtung des Flusses Altmühl entlang zu laufen. Währenddessen schrie er, er wolle sich in die Fluten stürzen.

Den Beamten gelang es, den betrunkenen Mann einzuholen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Der 42-Jährige begann dann jedoch sich zu wehren und griff die beiden an. Die Polizisten konnten den Mann nur durch die Mithilfe einer weiteren Streife überwältigen. Die beiden Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Unter höchster Anstrengung konnte der 42-Jährige schließlich in die Goldbergklinik in Kelheim eingeliefert werden. Da der Mann offensichtlich an einer psychischen Erkrankung leidet, wird er nun in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

