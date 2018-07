Bewaffneter Mann in Militäruniform verschreckt Frau

GRAFENRHEINFELD - Waffen, Drogen, Militäruniform - eine Kombination, die fast unweigerlich die Polizei auf den Plan rufen musste. Ein junger Mann, der in martialischem Outfit eine Frau erschreckte, sitzt nun in einer psychiatrischen Klinik.

Ein bewaffneter und unter Drogen stehender Mann in Militäruniform hat in Unterfranken einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 33-Jährige war am frühen Morgen mit Bekannten in Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) unterwegs und war dabei auch um das Haus einer Frau geschlichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem der Mann nur zusammenhangslos herumgestammelt und auf sie einen wirren Eindruck gemacht hatte, rief die Frau vorsichtshalber die Polizei.

Die Beamten fanden bei dem "dem Eindruck nach deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln" stehenden Mann schließlich nicht nur eine Machete, eine Schreckschusspistole und ein Taschenmesser, sondern auch zwei Skalpelle. Auf der Polizeistation riss der 33-Jährige zudem ein Fenster aus dem Rahmen und verletzte sich dabei am Fuß. Der Mann ist nun in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

