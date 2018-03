Bewaffneter Raubüberfall auf Internetcafé bei Regensburg

NEUTRAUBLING - In Neutraubling in der Nähe von Regensburg hat ein Unbekannter Mann ein Internetcafé überfallen. Er drohte hierfür den Angestellten mit einer Waffe, vermutlich handelte es sich um eine Schreckschusspistole, und feuerte sogar einen Schuss ab.

Der Unbekannte flüchtete aus dem Cafe mit seiner Beute in unbekannte Richtung. © NEWS5 / Auer



Am Freitag gegen 23.35 Uhr betrat ein Maskierter ein Internetcafé in der Schlesischen Straße in Neutraubling bei Regensburg. Der Mann führte eine Waffe mit sich - wie die Polizei ermittelte, könnte es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben - und bedrohte hiermit einen 21-jährigen Mitarbeiter des Cafés. Hierbei gab der Unbekannte sogar einen Schuss ab, verletzte jedoch zum Glück niemanden.

Der Täter erbeutete Bargeld im vierstelligen Bereich und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Er wird folgendermaßen beschrieben: Der Mann soll etwa 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer Jeans bekleidet. Als Maskierung trug er eine Sturmhaube und führte eine schwarz-weiß-karierte Tasche mit sich.

Wenn Sie Hinweise zum Täter und dessen Identität haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Nummer 0941/506-2888.

