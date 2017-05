Bewölkter Vatertag - und dann kommt der Sommer-Hammer!

Warme und sonnige Aussichten für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder und es wird Schritt für Schritt wärmer. Einem sonnigen und sommerlichen verlängerten Wochenende steht nichts im Wege.

Sonne, ein Plätzchen auf der Wiese und ein gutes Buch: Mehr braucht man an diesem Wochenende eigentlich nicht. © dpa



Sonne, ein Plätzchen auf der Wiese und ein gutes Buch: Mehr braucht man an diesem Wochenende eigentlich nicht. Foto: dpa



Christi Himmelfahrt präsentiert sich uns den gesamten Tag über meist bewölkt, es wird auch nur um ein paar Grad wärmer als am Mittwoch: 22 Grad sind das Maximum. Allerdings müssen die gefeierten Väter nicht im Regen stehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach bleibt es laut dem Wetterochs trocken.

Dieser Trend setzt sich auch am Freitag fort. Und das Wetter schenkt uns noch einmal ein paar Grad mehr. Mit maximal 25 Grad und zehneinhalb sonnigen Stunden können die, die sich einen Brückentag genommen haben, ganz entspannt den freien Tag in der Stadt oder im Park flanieren. Alle anderen haben auch am Abend noch Zeit und Sonne, um ihr wohlverdientes Feierabendbier zu genießen.

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.



Der Blick aufs Wochenende macht Laune: Bisher sagen die Wetterfrösche Sonne satt und Temperaturen bis knapp 30 Grad voraus. Der Wetterdienst von Nordbayern.de kündigt außerdem eine nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit an.

Bilderstrecke zum Thema Klettern, Kunst und Volleyball: Die Wochenendtipps Klettern, Kunst und Volleyball: Wer an diesem Wochenende noch nichts vor hat, braucht sich nicht zu sorgen. In unseren Wochenendtipps ist für jeden etwas dabei.



Auch die kommende Woche soll sommerlich beginnen: Auch am Montag erreicht das Thermometer noch einmal fast die 30 Grad Marke. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt jedoch. Am Dienstag kommt dann eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern zu uns zurück und es kühlt auf angenehme 25 Grad ab.