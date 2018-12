Beziehungsstreit: 20-Jähriger bewirft Partner mit Keramikschaf

Küchenutensilien und Dekorationsgegenstände als Tatwaffen - vor 1 Stunde

NEUSTADT BEI COBURG - Bei einem Beziehungsstreit im Landkreis Coburg wurden beide Partner handgreiflich. Tatwaffe war unter anderem ein Keramikschaf, die beiden Streithähne müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Der 20-Jährige und sein 39 Jahre alter Partner gerieten am Samstagabend in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung warf der Jüngere seinem Lebensgefährten ein Keramikschaf an den Kopf, später wurde ein Messer zum Wurfobjekt seiner Wahl. Der 39-Jährige wurde dabei an der Hand verletzt. Doch nicht genug der ungewöhnlichen Tatwaffen: Der 20-Jährige knallte seinem Lebensgefährten auch noch ein Backblech gegen die Stirn, die daraufhin anfing zu bluten. Der Ältere revanchierte sich für die Verletzungen mit Beißen und Schlagen.

Die Polizei leitete darauf ein Ermittlungsverfahren gegen die Beiden ein, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh