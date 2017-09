Bezirkskliniken bleiben hart: Pförtner darf nicht arbeiten

ANSBACH - In der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung zwischen einem zwangsversetzten schwerbehinderten Pförtner und den Bezirkskliniken Mittelfranken bleibt der Arbeitgeber hart: Er lässt den Beschäftigten nicht auf seinen Arbeitsplatz zurück.

Auch dieser Hochsicherheitstrakt der Forensik in Ansbach gehört zu den Bezirkskliniken Mittelfranken. © Foto: Jim Albright



Am Montag nach Ende seiner Krankschreibung hat sich Karl P. an seiner alten Arbeitsstelle an der Pforte zum Dienst gemeldet. Doch der Personalleiter des Bezirkskrankenhauses machte auch diesmal deutlich, dass eine Rückkehr in den Pfortendienst als Vorgesetzter von neun Leuten nicht infrage komme.

P. (54), zu hundert Prozent schwerbehindert, eigentlich Rollstuhlfahrer und seit 30 Jahren bei den Bezirkskliniken in Ansbach beschäftigt, sollte sich bei der Arbeitstherapie als Hilfskraft melden, hieß es. Dies sei natürlich "nicht akzeptabel", da es auch mit deutlichen Geldeinbußen verbunden wäre, argumentiert P.s Anwalt Martin Klein. Also ging P. wieder. Er ist weiter krankgeschrieben. Eine Rückkehr in die alte Funktion sei wegen Störung des Betriebsfriedens ausgeschlossen, heißt es seitens der Kliniken. "Man versucht, ihn am langen Arm verhungern zu lassen", zürnt Anwalt Klein.

Das Arbeitsgericht Nürnberg hat nun einen Sitzungstermin im September anberaumt. Die achte Kammer hatte P. im Januar recht gegeben und die Bezirkskliniken verurteilt, den 54-Jährigen "zu unveränderten Arbeitsbedingungen" zu beschäftigen. Doch der Arbeitgeber befolgte dies nicht. Erst legte er Berufung ein, dann ließ er die Frist zur Begründung verstreichen. Deshalb ist das Urteil rechtskräftig. Anwalt Klein hat 25.000 Euro Zwangsgeld beantragt.

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schreiben seit Wochen negative Schlagzeilen - besonders Klinikvorstand Helmut Nawratil ist wegen seiner rüden Personalpolitik massiv unter Beschuss geraten. Bezirkstagspräsident Richard Bartsch hatte ihm in einem Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten dennoch den Rücken gestärkt.

