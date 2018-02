Bibbern in Franken: Der Rekordwinter hält weiter an

Auch zur Mitte der Woche bleiben uns die arktischen Verhältnisse erhalten - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Auch wenn der März schon vor der Tür steht, ist der meteorologische Frühling noch weit weg: Nach wie vor sorgen in ganz Deutschland eisige Temperaturen für Eiszapfen an der Nase. Erst zum Wochenende soll das Thermometer steigen.

Die letzten Tage waren frostig - und auch für den Rest der Woche ist Bibbern angesagt: Nachts kann mit Temperaturen von bis zu -15 Grad gerechnet werden. © Udo Schuster



Wer die extremen Temperaturen der vergangenen Tage heil überstanden hat und auf Besserung hofft, muss sich leider noch ein wenig gedulden. Auch am Mittwoch bleiben uns die arktischen Temperaturen erhalten und lassen das Thermometer in den Morgenstunden auf -13 Grad fallen. Im Laufe des wolkenlosen Tages klettern sie laut wetter.com höchstens auf -5 Grad und rutschen nachts wieder in den zweistelligen Minusbereich. Die dicke Winterkleidung sollte also nach wie vor noch nicht im Schrank verstaut werden.

Am Donnerstag ziehen laut dem Wetterochs frische Windböen aus dem Ostenr über Franken hinweg und bringen hohe Wolkenfelder mit sich. An den Temperaturen ändert sich allerdings nicht allzu viel. Auch morgens muss mit Werten um die -10 Grad gerechnet werden, viel wärmer wird es im Tagesverlauf kaum. Trotz frostiger Verhältnisse rät die Stadt Nürnberg weiterhin ab, sich auf zugefrorene Wasserflächen zu begeben, da ihnen nach wie vor eine dicke Eisschicht zum sicheren Betreten fehlt.

Am Freitag stellt sich, so prophezeit es der Wetterdienst von nordbayern.de, langsam Besserung ein. Auch wenn es morgens erneut sehr kalt ist, klettert das Thermometer zur Mittagszeit auf -1 Grad und kratzt somit fast an der Null-Grad-Markierung. Zum Nachmittag hin kann sogar mit leichtem Schneefall gerechnet werden. Ob er uns erhalten bleibt, ist eine andere Frage, denn am Wochenende sollen die Temperaturen weiter steigen.