Mit riesigen Pumpen rückten die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks im Frankenwald an: Ein Biber sorgte dort nämlich für Aufregung. Weil er so viele Bäume im Umfeld eines Biotops gefällt hatte, kommt es dort nun zu Erosionen. Um den Lebensraum des Nagers zu schützen, leerten die Einsatzkräfte den Teich bei Wallenfels (Landkreis Kronach) am Freitagabend. © NEWS 5 / Fricke