Bienen-Volksbegehren benötigt rund 950.000 Stimmen

Starttermin ist der 31. Januar - BN-Vorstand: "Das wird sportlich" - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Der Termin könnte ungünstiger kaum sein. Mitten im Winter sollen Bayerns Bürger über das Volksbegehren "Rettet die Bienen" abstimmen, doch die Initiatoren üben sich in demonstrativer Zuversicht.

Ein Volksbegehren soll die Bienen rette - so richtig gut stehen die Chancen aber wohl nicht. © dpa/ Fredrik von Erichsen



Die überdimensionale Plüschbiene, die die Sprecher der Initiative zum Termin vor dem Finanz- und Heimatministerium mitgebracht haben, ist angesichts des Regens schnell pitschnass. Ein Vorgeschmack für die Basis der etwa 100 Verbände und Interessengruppen, die das von der ÖDP auf den Weg gebrachte Projekt zum Erfolg führen soll.

Ab dem 7. Januar werden zahlreiche Helfer dem Winterwetter trotzen und auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen die Werbetrommel für das Begehren zum Bienenschutz rühren. So versprechen es zumindest die Spitzen der federführenden Parteien und Verbände. Auf Kreis- und auf Ortsebene hätten sich bereits zahlreiche Aktionsgruppen formiert, die Bayerns Bürger in den nächsten Wochen von den Zielen des Vorstoßes zum Erhalt von "Artenvielfalt und Naturschönheit" überzeugen wollen.

Starttermin des Volksbegehrens ist der 31. Januar, die Unterstützer haben dann 14 Tage Zeit, um sich in den Rathäusern ausliegende Listen einzutragen. Damit das Volksbegehren Erfolg hat, müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten in Bayern unterschreiben, das sind rund 950.000 Menschen.

"Das wird sportlich", meint Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN) in Bayern, der sich im Sommer noch gegen die Unterstützung des ÖDP-Projekts ausgesprochen hatte. Zu kleinteilig erschienen der BN-Spitze manche Vorschläge, mit denen das Bayerische Naturschutzgesetz geändert werden soll. Nach vielen Gesprächen mit der Basis und intensiven Diskussionen im Landesvorstand unterstütze man das Volksbegehren nun aber rückhaltlos, "auch wenn der BN den Gesetzesentwurf anders geschrieben hätte".

Erneut gegen Flächenfraß

Auch Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz, sieht in dem Zeitpunkt des Volksbegehrens eine große Herausforderung. Gleichwohl habe er gerade in den vergangenen Tagen in vielen Mails und Anrufen großen Rückhalt für das Projekt erhalten.

"Das Thema bewegt die Menschen, weil sie die Auswirkungen der schwindenden Artenvielfalt direkt vor ihrer Haustür registrieren", ist sich Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, sicher. Deshalb setzt sich seine Partei auch für dieses Vorhaben ein und will trotz einer juristischen Niederlage im vergangenen Sommer außerdem erneut für eine Höchstgrenze für den Flächenverbrauch in Bayern kämpfen. Die Pläne für ein neues Volksbegehren seien "sehr konkret". Auch das Nürnberger Tierheim wirbt auf Facebook für das Volksbegehren.

aar