"Bienen-Volksbegehren": Sind die nötigen Stimmen schon erreicht?

Am Vormittag wird in München der Zwischenstand bekannt gegeben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Wochenende war die Beteiligung am Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" groß - das gibt nun Anlass zu Optimismus bei den Befürwortern. Denn möglicherweise sind die 950.000 benötigten Stimmen nach dem starken Wochenende schon vor Ablauf erreicht worden. Am Montagvormittag wird in München der Zwischenstand bekannt gegeben.

Ende Januar machten die Unterstützer des Volksbegehrens in Nürnberg mobil. Nun könnte die benötigte Anzahl an Unterschriften vielleicht sogar schon vor Ablauf der Frist am Mittwoch erreicht worden sein. © dpa/Toni Mader/Volksbegehren Artenvielfalt



Seit dem Beginn des Volksbegehrens am 31. Januar haben sich in Bayern immer wieder lange Schlangen vor den Rathäusern gebildet, viele Bürger wollen ihre Unterschrift für das Volksbegehren "Artenvielfalt" abgeben. Schon acht Tage nach Anlauf der Aktion wurden mehr als 700.000 Stimmen dafür gesammelt. 950.000 Unterschriften müssten insgesamt erreicht werden. Am Montagvormittag wird der Trägerkreis des Volksbegehrens in München den Zwischenstand bekannt geben - gut möglich, dass die benötigten Unterschriften über das vergangene Wochenende nun schon erreicht werden konnten.

Am Sonntag gab es bereits gute Nachrichten aus Erlangen, Nürnberg und Fürth: Alle drei Städte haben laut ÖDP-Informationen bereits die zehn Prozent-Marke geknackt. Bis zum Mittwoch können Bürger sich noch für das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" eintragen.

