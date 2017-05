Biergarten- und Badewetter: Sonne bleibt treuer Begleiter

Bis Dienstag winken uns Temperaturen bis zu 24 Grad - Kein Gewitter in Sicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Nachrichten, zumindest was das Wetter betrifft: Die Sonne ist da und sie wird sich dem Regen nicht mehr so schnell geschlagen geben. Bei Temperaturen um die 23 Grad können wir in den nächsten Tagen alles aufholen, was wir bei Regenwetter bisher verpasst haben: Biergarten, Eisdiele, Badespaß.

Zum Feierabend ein kühles Bier im Freien genießen: Das Wetter spielt in den nächsten Tagen definitiv mit. © dpa



Schön viel Sonnenschein erwartet uns am Sonntag in Franken. Nur vereinzelt sollen lockere Wolken den Himmel trüben und die warmen Strahlen kurzzeitig ins Abseits drängen. Rund sechs Stunden Sonne prophezeit wetter.com. Die Höchstwerte betragen laut wetter.net um die 19 Grad. In der Nacht wird es bei maximal 9 Grad etwas frischer. Der Wind weht nur leicht aus Norden.

Frühsommerlich warm und ebenso sonnig soll es auch am Montag weitergehen. Am Vormittag gibt es fast keine Wolken am Himmel - am Nachmittag nur vereinzelt. Die Temperaturen klettern auf angenehme 23 Grad. Nachts gehen die Werte dann wiederum auf 9 Grad zurück. Eine leichte Brise gibt es aus Nordost.

Und es kommt noch besser: Die Schön-Wetter-Phase soll diesmal gleich mehrere Tage anhalten. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad - sieben Stunden Sonne sind dann drin. Der Mittwoch wird bei rund 21 Grad zwar etwas kühler, bleibt aber ebenfalls sonnig.