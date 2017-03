Biker stirbt nach Überholmanöver in Oberfranken

Schwerer Unfall bei Bad Rodach (Landkreis Coburg) endet tödlich - vor 29 Minuten

BAD RODACH - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Coburg ist am Samstagmittag ein 63-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er kam mit seiner Maschine nach einem Überholvorgang von der Straße ab.

An der Maschine des 63-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. © NEWS5



An der Maschine des 63-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Foto: NEWS5



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 63-Jährige gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße vom Bad Rodacher Stadtteil Roßfeld in den Straufheimer Ortsteil Streufdorf in Thüringen unterwegs, als das Unglück geschah. Der Mann überholte mit seinem Motorrad einen BMW, scherte wieder ein und verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Gefährt. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle kam, konnte dem Mann nicht mehr helfen. Die 30 Jahre jüngere Beifahrerin des Bikers erlitt schwerste Verletzungen, sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis in den Nachmittag hinein komplett gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

psz

Mail an die Redaktion