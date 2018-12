Bild von armen Artisten ist nicht nur ein Klischee

Kurzbeschreibung: In ihrer Weihnachtsaktion bitten die Nürnberger Nachrichten jedes Jahr um Spenden für unterstützungsbedürftige Mitbürger. Dafür stellen wir Einzelschicksale Betroffener vor. Hier bündeln wir alle Artikel zum Thema.



So können Sie helfen: Durch eine Überweisung auf eines der Aktionskonten von "Freude für alle":



Konto bei der Sparkasse Nürnberg: IBAN: DE 63 760 501 01 0001 101 111

Konto bei der Sparkasse Erlangen: IBAN: DE 28 763 500 0000 000 63999

Konto bei der Sparkasse Fürth: IBAN: DE 96 762 500 00 0000 277 772

Konto bei der Postbank Nürnberg: IBAN DE 83 760 100 85 04000 94854



oder durch Barspenden in den NN-Geschäftsstellen sowie

in der Nürnberger Mauthalle.



Themenarchiv Freude für alle 2018