Bilder, Bilder, Bilder: So tobte Sturm "Egon" in der Region

NÜRNBERG - "Mit Schwung in das Wochenende", das hat Sturmtief "Egon" am Freitag wohl etwas zu wörtlich genommen: Kräftige Böen entwurzelten Bäume, fegten die Ziegel von den Dächern und machten sogar von dem Wetterhahn auf einem Kirchturm nicht Halt. Wir haben die Bilder des stürmischen Tages.

Alarmstufe rot: Durch die extremen Windböen am Freitag lösten sich in Bamberg Verkleidungsplatten von Hochhäusern und stürzten auf den davorliegenden Parkplatz. Straßen mussten gesperrt werden. Auch im Stadtpark Hain waren rund zehn teils große Bäume umgestürzt.

Was für ein Chaos: "Egon" wirbelte am frühen Freitagmorgen Erlangen durcheinander und sorgte für einen Feuerwehreinsatz nach dem anderen.

Auch in Nürnberg hat der Sturm gewütet. Am Schmausenbuck war ein Baum in die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Auch an anderen Orten im Stadtgebiet waren Bäume umgefallen und wurden vom Sturm Dächer abgedeckt.