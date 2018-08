Bilder vom Wochenende: Pferde, Chrom und Festival-Wahn

NÜRNBERG - Was für ein Wochenende! Im Max-Morlock-Stadion traf sich die Tuning-Szene, Dinkelsbühl wurde beim Summer Breeze zum fränkischen Wacken - und beim Pferdetag im Knoblauchsland brachten mächtige Kaltblüter die Erde zum Beben. Wir haben alle Bilder gesammelt.

Was für ein Festival: Die Besucher auf dem Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl feierten ihre alljährliche Metal-Sause. Mit fliegenden Haaren, hochgereckten Teufelshörnern und jeder Menge Crowdsurfer zelebrierten die Schwarzgekleideten die Bands auf den Bühnen.

Es ist eines der größten Treffen in Bayern: Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion versammelte sich am Samstag Frankens Tuning-Szene. Röhrende Motoren vor eindrucksvoller Kulisse - und Hunderte spektakuläre Autos. Wir haben die Bilder!

Wenn die flinken Hufe der Mini-Shettys den Staub aufwirbeln oder mächtige Kaltblüter die Erde zum Beben bringen, ist klar: Es ist Bucher Pferdetag. Jedes Jahr ist der dritte Sonntag im August ein Besuchermagnet.

