Bis Sonntagfrüh: A3 bei Erlangen teilweise komplett gesperrt

Arbeiten an Brücke bremsen den Verkehr aus - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Wegen Abbrucharbeiten an einer Brücke ist die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach an diesem Wochenende teilweise komplett gesperrt.

Die Vollsperrung gilt nach Angaben der Autobahndirektion Nordbayern vom Samstag ab etwa 22 Uhr bis Sonntag ungefähr um 8 Uhr. Bekanntlich gibt es dort seit längerem eine Baustelle, weil die A3 sechsstreifig ausgebaut wird. Die aktuelle Maßnahme ist notwendig, weil die Brücke im Zuge der Eltersdorfer Straße über die Autobahn abgebrochen wird.

In Richtung Regensburg wird der Verkehr in dieser Zeit an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach ausgeleitet und über die Umleitungsbeschilderung U21 weitergeführt. Fahrzeuge in der Gegenrichtung werden am Autobahnkreuz auf die A73 Richtung Erlangen entlang der U78 auf Staatsstraßen gelenkt.

nn