Bis zu -10 Grad: Hoch "Brigida" bringt eiskalte Nächte

Deutscher Wetterdienst warnt am Wochenende vor glatten Straßen - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Aufgepasst, jetzt werden die warmen Schals und gefütterten Winterjacken dringend benötigt. Hoch "Brigida" holt am Wochenende eisige Kälte mit nach Franken. In den Nächten kann das Quecksilber sogar auf bis zu -10 Grad fallen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und glatten Straßen.

