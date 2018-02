Bis zu -12 Grad: Eine Kältewelle rollt auf Franken zu

Deutscher Wetterdienst warnt vor sibirischer Kaltluft - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Die Temperaturen sinken weiter rasant und sind ein erster Vorgeschmack auf die anrollende Kältewelle kommende Woche. Die eisigen Temperaturen bringen auch eine Menge Gefahren mit. Der Deutsche Wetterdienst warnt unter anderem vor anhaltend glatten Straßen.

In den kommenden Tagen wird es richtig kalt in Franken. © Horst Linke



Die frostigen Temperaturen halten an und sind ein erster Vorgeschmack auf die Kältewelle, die kommende Woche anrollt. Am Samstag kommen laut Wetter.de auf uns Höchsttemperaturen von gerade mal 1 Grad zu. Dazu weht ein frischer Wind aus Ostnordost mit Böen bis zu 52 km/h. Zwischen 12 und 15 Uhr besteht sogar ab Windstärke 8 Sturmgefahr. Die gute Nachricht zum Wochenende: Es wird nicht regnen und uns erwarten neun Stunden voller Sonnenschein, die wir gut nutzen sollten, um frische Luft zu schnuppern oder eben für die vielen anderen Freizeitaktivitäten, die in Nürnberg geboten sind:

Fans des Schlittschuhlaufens müssen sich trotz der eisigen Temperaturen noch etwas gedulden. Die Stadt rät den Einwohnern derzeit noch davon ab, sich aufs Eis zu begeben - es fehlen noch einige Zentimeter, bis der Spaß auch sicher genug ist. Die Kaltluft-Peitsche aus Sibirien bringt allerdings auch Gefahren mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und glatten Straßen. Laut DWD könnte das Thermometer in der Nacht sogar auf -12 Grad fallen. Und es ist vorerst keine Besserung in Sicht. Damit es keine bösen Überraschungen hagelt, haben wir ein paar absolute No-Gos auf der Straße für Sie gesammelt:

Am Sonntag gibt es nach Informationen des Wetterdienstes von nordbayern.de heitere Aussichten. Tagsüber können die Temperaturen auf bis zu -8 Grad sinken, nachts sogar auf bis zu -10 Grad. Mütze, Schal und Handschuhe sind in diesen Tagen immer gute Begleiter, wenn man das Haus verlässt. Und als kleiner Trost, die Franken haben bereits deutlich kälterer Winter überstanden:

Mit Taupunkten um -20 Grad wird laut Wetterochs die Luft ab Sonntag extrem trocken. Hinzu kommt am Montag die intensive Sonneneinstrahlung, über die wir uns sehr freuen dürfen, aber die gerade bei Pflanzen die sogenannte "Frosttrocknis" bewirken kann. So können Teile der Pflanzen einfach vertrocknen, da sie aus dem gefrorenen Boden keine Feuchtigkeit mehr ziehen können. Durch die extremen Temperaturunterschiede zwischen der sonnigen und schattigen Seite können an Baumstämmen sogenannte Frostrisse entstehen.

Tipp: Im Garten empfindliche Pflanzen wie etwa Rosen abdecken, um diese vor der Sonne zu schützen.