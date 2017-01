Bis zu -16 Grad: Wetterdienst warnt vor starkem Frost

In der kommenden Woche warten jedoch schon Matsch und Nässe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In den kommenden Tage heißt es nochmal: Richtig dick anziehen! Am Wochenende sinken die Temperaturen auf bis zu -16 Grad. Doch die Kältewelle bleibt nicht lange.

Am Wochenende erwarten uns eisige -16 Grad. © Roland Huber

Für die Nacht zum Freitag gibt der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor strengem Frost der Stufe 2 raus. In der klaren Nacht soll es laut Wetterochs bei -12 bis -16 Grad richtig eisig werden.

Der zweite Tag im neuen Jahr und schon beschehrt uns Petrus die lang ersehnten weißen Flocken. Von Forchheim bis Fürth erstrahlt Franken am Montag im neuen "Gewand". Das kommt vor allem bei den Kleinsten gut an. Schnell ist der Schlitten startklar gemacht und der erste Schneemann gebaut.

Im Tagesverlauf des Freitags werden höchsten -6 Grad erreicht. Trotz eisiger Minusgrade lässt sich die Sonne den ganzen Tag über blicken. Mit genügend Kleidungsschichten ist auch ein Feiertagsspaziergang drin. Außerdem weiß sich unser Körper auch selbst warm zu halten. Ärzte empfehlen neben der Grippe-Impfung außerdem viel Trinken und an die frische Luft gehen. Aber so ein gemütlicher Tag im warmen Bett schadet sicherlich auch nicht.

Denn der Frost und die bitterkalten Temperaturen schwächen laut fränkischen Wetterochs nur für ein paar Stunden ab. Am Abend sinken die Temperaturen schon wieder unter -10 Grad.

