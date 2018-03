Bis zu 18 Grad! Am Wochenende kommt der Frühling

Bis Samstag dominieren allerdings Wolken, Wind und Regen - vor 9 Stunden

NÜRNBERG - T-Shirt-Wetter am Sonntag und Temperaturen nur knapp unter der 20-Grad-Marke - diese Aussichten machen Lust auf mehr. Doch bis zum Wochenende sind es noch einige Tage - und die werden besonders ungemütlich.

Sonne dürfte vor allem die Tierwelt freuen: Nach der Kälte der letzten Wochen sind Eichhörnchen jetzt auf der Suche nach Futter. © Andrea Warnecke/dpa



Ab Mittwoch ist das Wetter in Franken laut Wetterochs geprägt von gemäßigten Nordatlantik-Luftmassen. Hinter den Wolken kommt die Sonne nur kaum hervor, gelegentlich ist sogar mit Regen und starken Windböen zu rechnen.

Etwas wärmer wird es dann am Donnerstag, wo die Temperaturen laut Wetter.de bis zu 10 Grad erreichen. Von einer Sonnenstunde am Mittwoch geht es hinauf auf fünf.

Am Freitag und Samstag mehren sich die Schauer dann wieder. Der Wetterdienst von Nordbayern.de prognostiziert für den Samstag Sprühregen am Morgen und einen weiter stark bewölkten Himmel am Nachmittag, wonach erst am Abend vereinzelt auch ein paar Sonnenstrahlen auf die Erde treffen. Am Tage halten sich die Gradzahlen zwischen 6 und 10 Grad, nachts sollen 3 Grad gemessen werden.

Bei einem sind sich die Wetterdienste jedoch einig: Spätestens der Sonntag könnte dank sehr milder Luftmassen aus dem Azorenraum wieder Sonne bringen. Mit etwas Glück werden 18 Grad und bis zu fünf Sonnenstunden erreicht. Sollten doch Wolken entstehen ist mit maximal 14 Grad zu rechnen, dafür mit schwachem Wind.