Bis zu 20 Grad! Am Donnerstag kommt der Spätsommer

Die Woche verspricht angenehme Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum Wochenstart müssen wir zwar erstmal mit Wolken vorlieb nehmen, doch hin und wieder kämpft sich die Sonne durch die dichte Wolkenschicht. Die Temperaturen steigen.

Auch wenn es mitunter wolkig ist, verspricht die Woche doch recht angenehm zu werden. © Armin Weigel/dpa



Auch wenn es mitunter wolkig ist, verspricht die Woche doch recht angenehm zu werden. Foto: Armin Weigel/dpa



Verantwortlich für die Wetterlage am Dienstag ist nach dem Wetterochs ein Höhentief, dass von Osten her zu uns gezogen ist. Während es in höheren Luftschichten sehr kalt bleibt, wird an die tieferen Luftschichten mit schwachem Südostwind wärmere Luft herangeweht. Vereinzelt kommt es zu Schauern, aber keine Sorge: Es gibt auch heitere Abschnitte.

Dabei bleibt es überwiegend freundlich und trocken, der Wetterdienst von Nordbayern.de meldet gegen Abend etwas Regen. Auch die Prognosen von wetter.com sehen positiv aus.

Bilderstrecke zum Thema September, Du Miesepeter! So schön war es 2016 in der Region Der Blick nach außen verspricht derzeit nur tristes Regenwetter. Die unangenehme Seite des Herbst hat sich unlängst über Franken breit gemacht, aber Halt: Es ist doch erst September. Noch vor einem Jahr tobten sich die Menschen in der Region in den Freibädern aus oder präsentierten sich mit Dirndl oder Tracht auf so manchem Fest. Glauben Sie nicht? Wir haben den Beweis in Bildern.



Der Wetterdienst von Nordbayern.de bleibt für den weiteren Verlauf der Woche optimistisch und kündigt für Mittwoch und Donnerstag viel Sonnenschein und angenehme Herbsttage mit bis zu 20 Grad an. Der Wetterochs stößt in das selbe Horn und meldet bis Freitag wolkig bis heiteres und meist trockenes Wetter.

Das macht Hoffnung auf ein schönes Wochenende!

nb