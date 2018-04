Bis zu 21 Grad: Turbo-Frühling kommt nach Franken

Am Dienstag und Mittwoch sorgt die Sonne für wohlige Wärme - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Nicht nur die Sonne hält in diesen Tagen Einzug in Franken, auch das Quecksilber im Thermometer schießt nach oben. Am Dienstag und Mittwoch sind bis zu 20 Grad drin. Ein schöneres, leicht verspätetes Ostergeschenk hätte Petrus uns wohl kaum machen können.

Am Dienstag und Mittwoch heißt es Sonne tanken: Bei bis zu 21 Grad lässt es sich im Freien aushalten. © dpa/Sebastian Kahnert



Die Sonne hat uns zwar schon in den letzten Tagen mit zarten Strahlen versorgt, am Dienstag läutet Petrus dann aber endgültig den Frühling ein. Laut Wetterochs überquert uns in der Nacht eine Warmfront, die viel Sonnenschein in petto hat. Das Thermometer klettert am Tag auf Spitzenwerte von bis zu 20 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es vereinzelte Regenschauer. Allerdings wird es nicht mehr so kalt, wie in den Nächten zuvor - das Thermometer sinkt auf erträgliche 8 Grad. Im Laufe des Tages wird es dann aber wieder richtig warm. Bis zu 21 Grad sind drin, allerdings könnte am Nachmittag eine Kaltfront samt Gewittern für ein jähes Sonnenende sorgen. Der zuvor schwache bis mäßige Südostwind soll dann in Böen stark bis stürmisch auffrischen.

Bevor das der Fall ist, lohnt sich vielleicht noch der Besuch am Nürnberger Volksfest. Am ersten Abend haben wir bereits imposante Bilder gesammelt.

Der Donnerstag zeigt sich bei kühlen 12 Grad noch etwas verregnet, doch schon am Freitag soll es wieder schöner werden. Zwar bleiben die Temperaturen vorerst im niedrigen zweistelligen Bereich, doch 13 Stunden Sonne sind sicherlich eine gute Entschädigung.