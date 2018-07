Bis zu 26 Grad: Bestes Badewetter für den Sonntag

Auch zum Wochenstart verwöhnt uns die Sonne mit ganz viel Wärme - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Sommer-Wochenende wie aus dem Bilderbuch hat uns Petrus dieses Mal beschert. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 26 Grad sorgen für gute Laune in der Region. Ein Besuch im Freibad oder im Biergarten lohnt sich definitiv.

Rein ins kühle Nass: Am Sonntag lohnt sich ein Besuch im Freibad. © dpa



Mit Temperaturen von bis zu 26 Grad bleibt es auch am Sonntag sommerlich warm in der Region. Während sich am Vormittag laut wetter.com noch ein paar Wölkchen am Himmel tummeln, sorgt am Nachmittag und Abend die Sonne durchgehend für gute Laune. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es mit 18 Grad angenehm warm. Bestes Badewetter also für den letzten Tag des Wochenendes. Einen Überblick über die schönsten Freibäder in der Region gibt es hier:

Der Montag startet dann mit leichter Bewölkung, die sich aber zum Mittag wieder auflöst. Laut wetter.com erwartet uns mit bis zu 26 Grad ein schöner Sommernachmittag. Dienstag bleibt es vorraussichtlich trocken, so der fränkische Wetterochs. Es folgt jedoch ein bewölkter Tag bei 18 bis 22 Grad.

Auch am Mittwoch wird es nicht deutlich wärmer. Laut wetter.com klettert das Thermometer maximal auf 22 Grad. Es bleibt weiterhin eher bewölkt. Die Sonne lässt sich maximal vier Stunden lang blicken.

