Bis zu 27 Grad: Das Super-Sommer-Wochenende naht!

Jede Menge Sonne am Samstag und Sonntag - Zahlreiche Events in der Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein schöneres Geschenk könnte uns Petrus zum Wochenende nicht machen: Der Sommer kehrt zurück nach Franken - mit jeder Menge Sonne und Temperaturen von bis zu 27 Grad. Bestes Wetter also für zahlreiche Groß-Events in der Region. Höhepunkte sind unter anderem das Beach-Volleyball-Turnier am Hauptmarkt, das Schlossgartenfest in Erlangen und der Challenge in Roth.

Sonne satt und Temperaturen bis zu 27 Grad: Am Wochenende lohnt sich defintiv ein Besuch am Badesee. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa



Nach dem tristen und kühlen Wetter der letzten Tage geht es am Freitag endlich wieder bergauf. Am Morgen ist es zwar mit Temperaturen um die 16 Grad noch relativ kühl. Allerdings klettert laut wetter.com das Thermometer im Laufe des Tages auf bis 26 Grad. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Am Abend ist es angenehm warm bei 21 bis 25 Grad.

Noch einen Tick sommerlicher geht es am Samstag weiter. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet mit bis zu 27 Grad aus. Die Sonne strahlt bei wolkenlosem Himmel den ganzen Tag lang. Beste Aussichten also für ein Super-Sommer-Wochenende. Wir haben einige Tipps für Sie parat:

Am Sonntag und Montag bleibt es genauso warm und sonnig. Das Thermometer klettert wiederum auf bis zu 26 Grad. Dazu gibt es Sonne satt. Ein Besuch im Freibad lohnt sich also auf jeden Fall.

