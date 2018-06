Bis zu 27 Grad: Sommer kommt am Wochenende zurück

Am Donnerstag ist die Regenwahrscheinlichkeit noch hoch - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Ein bisschen müssen Sonnenanbeter und Freibad-Fans noch durchhalten: Nach einem durchwachsenen Donnerstag und einem eher tristen Freitag kommt pünktlich zum Wochenende der Sommer samt Sonne und blauem Himmel zurück.

Sommer, Sonne, Hitze: So lässt sich das kommende Wochenende am besten aushalten. © Arne Dedert/dpa



Sommer, Sonne, Hitze: So lässt sich das kommende Wochenende am besten aushalten. Foto: Arne Dedert/dpa



Der Wetterdienst von nordbayern.de zeichnet für den Donnerstag ein eher düsteres Bild. Während am Vormittag zeitweise noch die Sonne scheint, ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf die mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit Regen mit sich bringen. Es bleibt allerdings warm: Die Temperaturen steigen auf 23 Grad.

Zunächst sah es so aus, als würde der Sommer am Freitag sein Comeback feiern - jetzt jedoch meldet wetter.com eher triste Aussichten. Das Thermometer zeigt uns zwar bis zu 26 Grad an, doch bleibt es wolkig bis bedeckt und der ein oder andere Schauer kann niedergehen. Andere Wetterdienste sind da optimistischer. Der fränkische Wetterochs sagt immerhin 25 bis 28 Grad voraus. Aber auch er warnt vor möglichen Schauern - vor allem im Fränkischen Seenland.

Am Samstag geht es dann richtig bergauf: Hier geht der Wetterdienst von nordbayern.de von bis zu 27 Grad aus, bei wolkenlos blauem Himmel. Wenn das nicht mal schöne Aussichten für das Wochenende sind. Wer noch keine Pläne für die freien Tage hat, kann sich in unseren Wochenend-Tipps einmal umsehen:

Bilderstrecke zum Thema Die Wochenendtipps: HipHop, Beachvolleyball und Challenge in Roth Die kommenden Tage stehen voll und ganz im Zeichen des Sports. Der Triathlon in Roth zieht die Massen an. Auf dem Hauptmarkt duellieren sich renommierte Volleyballer*innen. Außerdem tragen Frankens Nachwuchskicker das Finale des Streetsoccer Cups auf dem Kornmarkt aus. Außerdem hätten wir jede Menge Literatur sowie das Container Love Festival am Hafen im Angebot.



Am Sonntag und Montag geht es dann bei maximal 26 Grad genau so weiter: Sonne, Sonne und nochmals Sonne. Wer da nochmal ins kühle Nass hüpfen will, wird hier fündig:

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.