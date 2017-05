Bis zu 28 Grad! Bestes Campingwetter für Rock im Park

Bis zum Samstag bleibt es heiß - Dann folgen die Gewitter - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Wolkenbruch oder Sahara-Hitze, wie wird denn jetzt das Wetter an Pfingsten? Es ist die Frage, die uns alle brennend interessiert, schließlich steht nicht nur Rock im Park sondern auch die Erlanger Bergkirchweih an. Gute Nachrichten für die Besucher: Frieren wird auf jeden Fall keiner - zumindest bis Sonntag.

Beim Feiern sollten wir eines nicht vergessen: viel trinken! © Michael Matejka



Der Mittwoch verspricht ein vorläufiges Ende der feuchten Hitze. Bei vereinzelten Wolken pendelt sich das Thermometer nach wetter.com auf entspannte 25 Grad ein. Die Regenwahrscheinlichkeit schwankt zwischen 5 und 30 Prozent. Während am Morgen noch die Wolken über der Region hängen, soll der Himmel schon gen Abend klarer werden. Feinstes Biergartenwetter also!

Pünktlich zum Kastenlauf Richtung Erlanger Berg am Donnerstag klart der Himmel weitgehend auf und laut Wetterochs.de schickt die Sonne warme 26 Grad auf die Berggänger. Nachts ist der Afterberg bei 19 Grad auch gesichert.

Das Festivalwochenende auf Rock im Park scheint ebenfalls trocken und ein wenig heißer zu werden. Am Freitag sind neben 25 bis 27 Grad zwar kurze Schauer möglich, der Samstag bleibt hingegen trocken. Nach dem Wetterdienst von nordbayern.de steigen die Temperaturen am Samstag dann wieder auf bis zu 28 Grad. Warme Decken und einen gut isolierten Schlafsack solltet ihr aber auf alle Fälle mitbringen, denn der Wetterochs verkündet, dass die Temperaturen in den Nächten auf etwa 12 Grad zurück gehen. Am Sonntag zeigt sich das Wetter dann leider nicht mehr von seiner allerbesten Seite: Schon morgens könnte es nass werden. Dabei werden leichte Gewitter erwartet. Aber schon im letzten Jahr haben sich die Festivalbesucher von Regen und Schlammmassen nicht abschrecken lassen.

