Bis zu 28 Grad: Jetzt macht es sich die Sonne bequem

Die Sonne schenkt uns die geballte Ladung Power am Wochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Da muss man schon zweimal auf den Kalender sehen: Der April zeigt sich von seiner schönsten Seite - und es wird noch besser! Das Wochenende heizt uns so richtig ein - passend dazu ist in der Region ordentlich was geboten.

Die Sonne macht es sich in der Region so richtig bequem: Das Wochenende bringt einen blauen Himmel und bis zu 28 Grad - perfekt um Vitamin D im Freien zu tanken. © NNZ



Das Thermometer stieg die letzten Tage Stück für Stück an - und es geht noch weiter: Laut Wetter.com startet der Freitag direkt sonnig und mild: Morgens schrammen die neun Grad knapp an der Zweistelligkeit vorbei. Den ganzen Tag über können wir uns an einem stahlblauen Himmel erfreuen, Wolken sind weit und breit nicht zu sehen, dazu können bis zu 26 Grad erreicht werden.

Das Wochenende steht dem letzten Tag der Woche in nichts nach: Der Samstag kommt fast identisch wie der Freitag daher: Von morgens bis abends Sonne satt, keine Wolken dazu 23 bis 25 Grad - so meldet es der Wetterdienst von Nordbayern. Auch das Nürnberger Westbad öffnet vorzeitig die Tore. 14 Stunden verwöhnt uns die Sonne - besser geht es nicht, oder doch? Geht es! Für alle, die noch auf der Suche nach der passenden Freizeitbeschäftigung sind, kommen hier unsere ebenfalls sonnigen Wochenendtipps:

Seinem Namen alle Ehre macht der Sonntag: Das Frühstück kann bei bestem Wetter im Freien oder auf dem Balkon genossen werden. Laut dem fränkischen Wetterochs sind dann bis zu satte 28 Grad drin - das geht eigentlich schon als Sommer durch! Ist das Essen verdaut, bietet sich ein Besuch am Badesee an, auch hier hat die Region einiges zu bieten.

Auch die neue Woche startet mit Sonne, am Montag kehrt dann jedoch das ein oder andere Wölkchen zurück nach Franken, trotzdem können bis zu 19 Grad erreicht werden. Am Dienstag macht der Frühling dann eine kurze Pause, die Wolkendecke wird dichter, die Sonne schafft es kaum durch, dazu kann es bei 17 Grad vereinzelt auch regnen. Bis es soweit ist lautet die Devise jedoch: Sonne genießen!