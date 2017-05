Bis zu 28 Grad: Sonne am Freitag, Schlamm am Sonntag

Bis zum Samstag bleibt es heiß - Dann folgen Regen und Gewitter - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Frieren wird bei Rock im Park oder auf der Erlanger Bergkirchweih auf jeden Fall keiner - zumindest bis Sonntag. Dann zieht nämlich wieder eine Kaltfront mit Regen und Gewitter über uns hinweg.

Nach einem angenehm warmen, jedoch etwas wolkigen Mittwoch, soll der Himmel nun gegen Abend aufklaren. Wer seinen Feierabend im Biergarten verbringen möchte, findet hier ein paar Anregungen:

