Bis zu 30 Grad: Super-Sommer-Auftakt am Wochenende

Am Samstag und Sonntag lockt ganz viel Sonnenschein

NÜRNBERG - Endlich ist es soweit: Der Sommer ist zum Greifen nah, schon am Wochenende winken Temperaturen bis zu 30 Grad und Sonne satt. Perfektes Wetter zum Grillen, Baden, Eis essen und draußen entspannen.

Bei bis zu 30 Grad lohnt sich am Wochenende auch der Besuch im Freibad. © dpa



Trotz bedecktem Himmel hat bereits der Freitag einiges zu bieten - zumindest bei den Temperaturen. Laut Wetterochs sind bis zu 25 Grad drin. Außerdem soll es trocken bleiben. Der Wind weht nur schwach aus Nordost. Wetter.net meldet sogar schon für den Nachmittag einige Sonnenstrahlen, die Lust aufs Wochenende machen.

Dann soll es nämlich so richtig sommerlich werden: Bisher sagen die Wetterfrösche für Samstag und Sonntag Sonne satt voraus. Nach bis zu 27 Grad am Samstag könnte das Quecksilber am Sonntag sogar die 30-Grad-Marke knacken.

Der Wetterdienst von nordbayern.de kündigt außerdem eine nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit für beide freien Tage an. Auch der Wetterochs prophezeit keine Niederschläge. Wer bei diesem Traum-Wetter nicht in den Biergarten geht, ist selbst schuld. Wir haben ein paar Tipps für euch:

Eine Jacke mitzunehmen kann allerdings nicht schaden. Nachts sinken die Temperaturen auf 10-12 Grad.

Bleibt die Frage: Wielange hält das Traumwetter an? Die Antwort: Mindestens bis Montag,denn, auch die kommende Woche soll sommerlich beginnen: Am Montag erreicht das Thermometer noch einmal fast die 30 Grad Marke. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt jedoch. Am Dienstag kommt dann eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern zu uns und es kühlt auf angenehme 25 Grad ab.

