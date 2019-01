Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Franken möglich

Wochenende beginnt mit ergiebigen Schneefällen, dann wird es zu warm

NÜRNBERG - Viel Schnee und glatte Straßen - am Samstagmorgen kehrt der Winter in die Region zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Teilen Frankens und der Oberpfalz bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Doch mit der weißen Pracht wird es schon bald vorbei sein.

