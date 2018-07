Bis zu 32 Grad: Hochsommer hält bis Freitag an

Erst zum Wochenende ziehen wieder Schauer und Gewitter auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis Freitag sollten eigentlich nur Freibadbesuche, Eisessen und Sonnenbaden auf der To-Do-Liste stehen. Denn das Thermometer steigt bei viel Sonnenschein auf über 30 Grad. Erst am Wochenende kommt dann wieder die Abkühlung von oben.

Sommer, Sonne, Hitze: So lassen sich die nächsten Tage aushalten. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa



Bis Freitag haben Hochsommer-Fans absolut nichts zu meckern. Am Mittwochnachmittag erreichen die Temperaturen bei viel Sonnenschein bis zu 30 Grad. Bis Freitag steigt das Thermometer dann laut wetter.de sogar auf bis zu 32 Grad. Der Wetterochs warnt mittwochs noch einmal vor starken Windböen aus Nordwest, am Donnerstag und Freitag flauen diese jedoch ab.

Erst am Wochenende kommt die Abkühlung bei Höchsttemperaturen um die 26 Grad. Der Wetterochs prognostiziert für Samstag und Sonntag einen Temperaturabfall in höheren Luftschichten, der Regenschauer und teils starke Gewitter mit sich bringt. In Gewitternähe besteht dann die Gefahr von Sturmböen.

Sommerurlauber, die es in Richtung Norden zieht, erwarten dort übrigens zur Zeit alles andere als nordische Temperaturen: Eine Hitzewelle in Schweden und Finnland setzt sich derzeit mit Höchsttemperaturen um die 32 Grad fort und in der gesamten Ostsee herrschen beste Badetemperaturen von rund 20 Grad.

