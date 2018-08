Bis zu 32 Grad: Noch zweimal schwitzen, dann wirds kühler

Am Freitag rückt von Westen eine Kaltfront an - Regen und Wind erwartet - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Der Sommer bäumt sich zur Wochenmitte nochmal so richtig auf: Sonne satt und bis zu 32 Grad sind am Mittwoch drin. Ab Freitag ist es mit der Hitze dann erstmal vorbei - der lang ersehnte Regen und ein Temperatursturz stehen an.

Hitze © Julian Stratenschulte/dpa



Hitze Foto: Julian Stratenschulte/dpa