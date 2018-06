Bis zu 33 Grad! Der Sommer kommt zurück

NÜRNBERG - Die letzte Juni-Woche verspricht im mittleren 20-Grad-Bereich noch wenige Sommergefühle. Allerdings steht uns ein Hitze-Start in den Juli bevor. 33 Grad werden erwartet!

Die letzte Juni-Woche geht gediegen zu Ende. Doch die Hitze-Welle kommt! © Berny Meyer



Der Juni ist fast rum, und seinen Abschied feiert er eher ruhig und ohne größere Ausschreitungen. Das Thermometer klettert bis zum Ende der Woche nur noch bis in den mittleren 20-Grad-Bereich. Eine Schonfrist? Denn pünktlich zum ersten Juli machen die Temperaturen einen gewaltigen Sprung, verspricht wetter.com.

Auf über 30 Grad heizt die Sonne dann die Region auf. Mehrere Tage lang heißt es dann, Käppi und Sonnencreme parat zu haben, denn bei Temperaturen zwischen 32 und 33 Grad besteht bei wolkenlosem Himmel akute Hitzschlag- und Sonnenbrandgefahr! Da kann dann eigentlich nur noch ein Besuch im Freibad helfen:

Der Dienstag hat noch mit ein paar Wolken begonnen, doch die weichen bis zum Abend immer mehr der Sonne. Wenn es nach dem Wetterdienst von nordbayern.de geht, bleibt es trocken und der Feierabend lässt sich bei bis zu 24 Grad genießen.

Der Mittwoch ist ein besonderer Tag, denn am 27. Juni ist Siebenschläfertag. "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag", lautet das Sprichwort. Und der fränkische Wetterochs ist optimistisch: Wenn es nach ihm geht, klettert die Anzeige auf dem Thermometer auf etwa 26 Grad. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben - angenehme Aussichten also für die nächsten zwei Monate!

Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de widerlegt der Donnerstag jedoch sogleich dieses Sprichwort. Denn drei dicke Regenwolken zeichnen ein düsteres Bild für die Wettervorhersage.So richtig darauf verlassen kann man sich allerdings nicht, denn andere Wetterdienste gehen weiterhin von Null Prozent Regenrisiko und Sonnenschein aus.

Schon am Freitag sollen wir mit einem Sonne-Wolken-Mix und bis zu 27 Grad in der Region verwöhnt werden, meldet wetter.com. Danach sollen die Temperaturen stetig steigen. Und der regnerische Donnerstag wird schnell vergessen sein.