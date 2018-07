Bis zu 38 Grad: Franken droht der Hitzekoller!

NÜRNBERG - Noch immer ächzen die Franken unter der massiven Sommerhitze - in den nächsten Tagen droht die nächste Hitzewelle. Am Dienstag erwarten uns 38 Grad. Das hat Folgen: Das Waldbrand-Risiko steigt an.

Steht Deutschland die Hitzewelle des Jahrhunderts bevor? Wetterexperten warnen vor Temperaturen über 30 Grad - und das noch zwei weitere Wochen lang. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Es könnte die Hitzewelle des Jahrhunderts werden: Der fränkische Wetterochs beruft sich auf ein Wettermodell, das bis zum 8. August Höchsttemperaturen deutlich über 30 Grad vorhersagt. "Wenn diese Prognose stimmt, wird diese Hitzewelle extremer als alles, was wir jemals zuvor erlebt haben", warnt der Wetterexperte. Temperaturen bis zu 38 Grad könnten für ausgetrocknete Böden sorgen, die Waldbrandgefahr würde immens steigen. Aber auch die gesundheitlichen Folgen für Mensch und Tier sind nicht ungefährlich.

Am Sonntag wird in der ganzen Region vor dem Waldbrand-Risiko gewarnt. Dennoch können die Wetterexperten kleinere Unwetter nicht vollkommen ausschließen. Also zur Sicherheit lieber Fenster zu und den Regenschirm einpacken! Bis zu 32 Grad sagt der fränkische Wetterochs für das Wochenend-Finale voraus.

Auch die kommende Woche soll hochsommerlich weitergehen: wetter.de geht sogar so weit, am Montag vor großer Hitze zu warnen. Es sind kaum Wolken am Himmel und die Gefahr für Waldbrände und Hitzschläge ist sehr hoch. Die Temperaturen können bis zu 35 Grad erreichen.

Auch am Dienstag zieht sich das munter so weiter - 38 Grad stehen uns ins Haus! wetter.com vermeldet für den letzten Juli-Tag erneut Hitze und viel, viel Sonne. Eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Wärmegewitter besteht allerdings, meinen die Wetterexperten.

Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

Neben dem Bardentreffen und dem Annafest finden in der Region außerdem wieder zahlreiche Events statt:

