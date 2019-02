Bissattacke: Schäferhunde greifen Kleinkinder beim Spielen an

Vater griff ein - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - vor 1 Stunde

MÜNCHBERG - Im oberfränkischen Münchberg haben zwei Schäferhunde eine Familie angegriffen und zwei spielende Kleinkinder verletzt. Der Vater griff ein - und wurde selbst zum Opfer der Bissattacken.

Die Kinder wurden mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Foto: News5/Fricke



Die Schäferhunde wohnen in dem Haus in Münchnberg, in dem auch die Familie wohnt - die Tiere und die Kinder müssen sich also schon begegnet sein. Und dennoch griffen sie die Kleinkinder am Donnerstagnachmittag an. Wie schwer sie bei der Bissattacke verletzt wurden, ist laut einem Sprecher der Polizei unklar. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Der Vater, der den Angriff mitbekam, griff ein - und wurde von den beiden Hunden selbst verletzt. Warum die Tiere plötzlich zubissen, dazu gibt es laut Polizei bislang noch keine Erkenntnisse.

Was jetzt mit den Hunden geschieht, müssen die zuständigen Ämter in Oberfranken entscheiden. Vor Ort kümmerte sich eine Diensthundeführerin der Polizei um die Tiere.

