Bitterkalte Nacht: Polarluft hüllt Franken ein

NÜRNBERG - In den kommenden Tage heißt es nochmal: Richtig dick anziehen! Ab Ende des Wochenendes steigen die Temperaturen aber langsam an und eine dicke Wolkendecke legt sich über das Land.

Der Schnee verwandelt sich bald in ungemütliche Matschpfützen. © News5 / Grundmann

Nach dem sonnigen Feiertag ziehen sich die Wolken ab Samstag zusammen. An den eisigen Temeperaturen ändert sich zunächst nichts. Es heißt weiterhin: Warm einpacken. Die kommende Woche erwartet uns allerdings mit trübem und nassem Wetter.

Bei eisigen Minusgraden und strahlendem Sonnenschein hat es am Freitag viele Franken nach draußen gezogen.

Wetter.com gibt für bis Samstagmittag eine Wetterwarnung der Stufe 2 vor strengem Frost raus. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de bleibt der Samstag bei zunehmender Wolkenverdichtung vorwiegend trocken. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Morgenstunden frostige -15 Grad voraus, laut Wetterochs wird es in der Nacht sogar bis zu -20 Grad kalt. Danach klettern die Temperaturen immerhin auf -6 Grad.

