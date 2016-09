Bahn-Chaos in Erlangen: Durch einen Oberleitungsschaden an der Bahnstrecke zwischen Vach und Forchheim kommt es am Donnerstagnachmittag zu massiven Zugausfällen. Reisende mussten im Erlanger Bahnhof aus Zügen evakuiert werden, weil die Klimaanlagen mangels Strom nicht mehr funktionierten.