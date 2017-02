Blaues Gesicht, stinkiger Finger: Rollerfahrer auf der Flucht

Polizeistreife wollte den 18-Jährigen auf seinem Gefährt kontrollieren - vor 1 Stunde

ELFERSHAUSEN - Einen Rollerfahrer mit besonderem Freiheitsdrang wollte die Polizei am Samstagnachmittag in Elfershausen stoppen - das gestaltete sich jedoch äußerst schwierig. Denn der junge Mann mit dem blauen Gesicht ließ sich selbst von einem Polizisten auf dem Weg nicht aufhalten.

"Aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit!" So brüllte es William Wallace, dargestellt von Mel Gibson mit blauer Kriegbemalung, im Filmklassiker "Braveheart" aus dem Jahr 1995. Ob es an der ebenfalls blauen Gesichtsbemalung lag oder an einem ähnlichen Freiheitsdrang wie bei den Schotten, lässt sich bei dem Fall des 18-Jährigen mutmaßlich nicht rekonstruieren. Zumal der Rest dieser Meldung eher einem dörflichen Actionfilm entspricht.

Die Polizei will den jungen Mann kontrollieren, der ohne Helm und mit blauem Gesicht auf seinem Roller durch Elfershausen fuhr. An dem Gefährt befand sich zudem kein Kennzeichen. Das heißt: Verkehrskontrolle. Doch anstatt anzuhalten, gab er nochmal ordentlich Gas. "Um zu verdeutlichen, dass er nicht daran dachte sich kontrollieren zu lassen, zeigte er den Beamten dabei noch mehrfach den Mittelfinger", wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Seine rasante Fahrt nutzte ihm jedoch nichts, die Beamten konnten ihm durch Seitenstraßen und über alle Wege folgen. Ein Polizist stellte sich ihm dann sogar in den Weg und wollte die Durchfahrt versperren, jedoch fuhr der Mann unbeirrt auf den Polizisten zu. Der 38-jährige Kommissar wurde dabei zu Boden geschleudert, erlitt leichte Schürfwunden an seinen Händen. Und die Flucht ging weiter.

Der Rollerfahrer steuerte direkt das Haus seiner Eltern an, konnte dort jedoch von der Polizei nach kurzer Flucht zu Fuß festgenommen werden. Es stellte sich heraus: Der Mann hatte getrunken, die Polizisten ließen eine Blutentnahme im Krankenhaus durchführen. Doch dem nicht genug: Er hatte keinen Führerschein und auch keine Versicherung für seinen Roller - dafür einen verbotenen Schlagring in der Hosentasche. Ob es sich dabei um einen Teil seines Kostüms handelte, verriet die Polizei nicht. Auf den Rollerfahrer kommt nun eine Reihe von Ermittlungen zu.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bb

Mail an die Redaktion