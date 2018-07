Blitzeinschlag und Überflutung bei Unwettern in Franken

Nicht nur in Adelsdorf, Cadolzburg und Ahorntal war Ausnahmezustand - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Heftige Regengüsse und ein Blitzeinschlag sorgten für reichlich Unruhe in der Region. Keller und Straßen standen unter Wasser, die Feuerwehren waren quasi im Dauereinsatz. Auch Verletzte gab es.

Heftige Schauer, Gewitter und Windstöße bereiteten der Region, wie hier in Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) Probleme. © Nikolaus R. Spörlein



Besonders die Gegend um Forchheim war von den Regengüssen betroffen. Wie die Deutsche Bahn bestätigte, war die Strecke zwischen Forchheim und Ebermannstadt gesperrt - hier war das Gleis unterspült. Auch auf der Zugstrecke Nürnberg-Ansbach lag ein Baum im Gleis.

Alleine im Stadtgebiet Forchheim war die Feuerwehr zu 25 Einsätzen am Donnerstag ausgerückt - hauptsächlich wegen überfluteter Keller. Diese mussten auch in Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) leergepumpt werden. Dort strömte das Regenwasser aus den Kanälen und bedeckte ganze Straßenzüge. Betroffen waren insbesondere Zeckern, Hemhofen und Adelsdorf. Die Polizei Höchstadt sprach von 150, die örtliche Feuerwehr sogar von 200 Einsätzen.

Im Stadtgebiet von Waischenfeld sowie an einigen Außenorten und Teilen der Gemeinde Ahorntal (Landkreis Bayreuth) kam es gegen 17 Uhr zu einem Stromausfall. Der Grund dafür war eine große, stockfaule Linde am Schweinsberg, die nach einem heftigen Windstoß auf die Hochspannungsleitung fiel. Auch in Heroldsbach rückte die Feuerwehr zu mehr als 50 Einsatzorten aus. Hilfe erhielt diese von den Wehren aus dem Landkreis sowie vom Katastrophenschutz aus Neunkirchen und Forchheim.

In etwa zur selben Uhrzeit schlug auch ein Blitz bei einer Elektrofirma in Cadolzburg, Ortsteil Egersdorf, ein. Dabei kam es zu einer Überspannung, wodurch vier Personen verletzt wurden.

