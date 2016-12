Blitzeis am Freitagmorgen: Heiligabend wird es mild

Ab Freitag bis über die Feiertage regnerisches und windiges Wetter - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Einen Tag vor Heiligabend hat eine Kaltfront in Franken für Glätte und Blitzeis gesorgt. In Oberfranken fiel teilweise sogar die Schule aus. Über Weihnachten steigen die Temperaturen aber wieder.

Blitzeis am Freitagmorgen hat in weiten Teilen Frankens für zahlreiche Unfälle gesorgt. © Tobias Lang



Böse Überraschung am Freitagmorgen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nieselregen gibt es in weiten Teilen Frankens und der Oberpfalz Blitzeis. Die Folge: Zahlreiche Unfälle. Aber nicht für alle hat die Glätte schlechte Auswirkungen. Im gesamten Landkreis Bayreuth fällt einen Tag vor Heiligabend die Schule aus. Schuld am Blitzeis ist laut Wetterochs eine Kaltfront mit Niederschlag.

Gegen Mittag ändert sich die Wetterlage: Mit einem schwachen Süd- bis Westwind setzt sich am Freitag laut Wetterochs allmählich feuchtmilde Atlantikluft durch. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad und der Nieselregen verabschiedet sich weitestgehend.

Am Samstag, also an Heiligabend, wird es dann mit 6-7 Grad noch milder. Statt Schneeflocken, Eiskristallen und romantischem Schneegestöber erwartet uns graues, eher herbstliches Wetter. Wolken und Sonne wechseln sich ab, der in Böen starke Westwind bringt milde Atlantikluft. Auch Niederschläge sind möglich.

Mit denen ist vor allem am Sonntag zu rechnen. Bei 8 Grad liegt das Regenrisiko bei um die 80 Prozent.

Auch in der Woche vor Silvester erwarten uns milde Temperaturen - 2016 wird uns vermutlich ohne eine einzige Schneedecke verlassen.

nb/dpa

