Blumenklau auf Nürnbergs Friedhöfen: Debatte um Videoüberwachung

Verwaltung lehnt Kameras ab - auch aus Datenschutzgründen - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Der Blumenklau geht um auf den Friedhöfen: Gerade nach Allerheiligen und Totensonntag, wenn Angehörige ihre Gräber liebevoll geschmückt haben, nehmen Unbekannte Gestecke und Sträuße einfach mit. Sehr zur Verbitterung der Hinterbliebenen. Und jetzt?

Blumen wie diese hier geben der Trauer auf fränkischen Friedhöfen ein bunteres Gesicht. Doch immer wieder gibt es auch Ärger.



Blumen wie diese hier geben der Trauer auf fränkischen Friedhöfen ein bunteres Gesicht. Doch immer wieder gibt es auch Ärger.



Marianne S. hat eine schreckliche Zeit hinter sich: Vor anderthalb Jahren ist ihr Sohn mit 49 Jahren völlig überraschend gestorben, ihr Mann folgte ihm kurze Zeit später nach. Die Mögeldorferin hatte ihren Gatten Joseph, der an Parkinson und Alzheimer litt, zehn Jahre lang gepflegt. Sie hat ihre ganze Lebenskraft investiert, um ihm sein Zuhause zu bewahren.

Jetzt legt die Seniorin regelmäßig Blumensträuße und Gestecke auf das Grab, um ihrer beiden Lieben innig und tief zu gedenken. Und mit der gleichen Regelmäßigkeit räumen Diebe kaltschnäuzig den Grabschmuck ab: Über 20 Mal sind seit April 2017 Blumen von der letzten Ruhestätte der Familie S. verschwunden. "Tiefer als Ärger und Traurigkeit geht der Schmerz", sagt die Seniorin , "es tut so weh. Ich kann es einfach nicht fassen, dass man so etwas macht. Eine Besucherin von einem benachbarten Grab am Westfriedhof meinte zu S.: Ihr seien ebenfalls schon Blumen abhanden gekommen. In dieser Sektion komme dies häufiger vor.

Bilderstrecke zum Thema Frankens Friedhöfe: Würdevolle letzte Ruhestätten in der Region "Kein Ort wie jeder andere" ist in diesem Jahr das Motto des Tages des Friedhofs. Friedhofsgärtner und -verwaltungen, Bestatter und Religionsgemeinschaften haben ihn 2001 ins Leben gerufen, um diesen teilweise mystisch und unheimlich wirkenden Ort den Menschen wieder näher zu bringen. Friedhof ist dabei nicht gleich Friedhof. In und um Nürnberg gibt es die unterschiedlichsten Begräbnisstätten.



Versuche, den Blumenklau zu beenden, blieben ohne Erfolg. Die Friedhofsverwaltung ist ratlos: "Wie soll ich 70.000 Gräber auf unseren zehn städtischen Friedhöfen überwachen?", fragt Verwaltungsleiter Gerhard Kratzer. Gerade in den parkähnlichen, weitläufigen Anlagen von Süd- und Westfriedhof hätten seine Mitarbeiter kaum eine Chance, einen Dieb in flagranti zu erwischen.

Polizei hat nicht das nötige Personal

In diesen beiden riesigen Friedhöfen würden jeweils neun Kollegen auf die Einhaltung der Ordnung achten. Dazu zählt auch, dass man sich nicht am Blumenschmuck anderer Gräber bedient: "Aber meine Leute haben eben viele weitere Aufgaben wie Aufbahrungen, Trauerfeiern oder Grabverkauf, so dass der Ordnungsdienst en passant läuft", merkt der 61-Jährige an.

Eine Anzeige bei der Polizei hat wenig Aussicht auf Erfolg. Bei der Wache Ost teilte man Marianne S. mit, dass sie zwar Anzeige gegen Unbekannt erstatten könne, dass jedoch das Verfahren letztlich eingestellt würde. Denn gegen wen sollten die Ordnungshüter ermitteln, wenn keine Verdächtigen greifbar sind? Die Polizei habe außerdem nicht das Personal, um präventiv vor Ort zu sein, erklärt ein Pressesprecher.

Einige Gebäude sind videoüberwacht

Die Rentnerin fragt, ob eine Videoüberwachung der letzten Ruhestätten nicht möglich wäre. Der städtische Friedhofs-Chef Kratzer verneint dies nachdrücklich. Es fehlt die Infrastruktur an Leitungen, außerdem stehe der Datenschutz dagegen: Schließlich dürfe man nicht einfach Überwachungskameras aufstellen und Menschen in ihrer ganz privaten Trauer filmen. Lediglich das Krematorium und die Leichenhalle seien videoüberwacht, um Einbrüche zu verhindern.

Marianne S. will ihre toten Angehörigen weiterhin mit Blumengrüßen ehren: "Vielleicht schreckt es Blumendiebe ab, wenn Passanten aufmerksamer hinschauen und auch einmal etwas sagen, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt."

Hartmut Voigt Lokalredaktion Nürnberg E-Mail