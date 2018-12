Blutiger Streit am Hauptbahnhof: 22-Jähriger festgenommen

NÜRNBERG - Die Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen, der vor einigen Tagen einen Mann am Nürnberger Bahnhofsplatz im Streit schwer verletzt hat. Nun sucht die Kripo nach Zeugen des Vorfalls.

Am 28. November gegen 18.15 Uhr war es am Bahnhofsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Auch Geld sei dabei gefordert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Streit soll ein 22-Jähriger einen 32-Jährigen mit Schnitten im Gesicht verletzt haben. Der Angreifer flüchtete, der Verletzte musste ins Krankenhaus.

Die Tatwaffe stellten die Beamten sicher. Am vergangenen Mittwoch hat die Fürther Polizei dann den 22-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle an der Karolinenstraße in Fürth festgenommen und an die Nürnberger Mordkommission überstellt. Diese ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts erließ inzwischen Haftbefehl gegen den Mann.

Die Kripo bittet Zeugen, die am Abend des 28. November die Auseinandersetzung der Männer am Bahnhofsvorplatz beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer 091121123333 zu melden.

