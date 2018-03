Böller-Bastler verletzt sich nach Explosion schwer

POING - Polizei und Feuerwehr mussten am Freitag nach Poing in Oberbayern ausrücken. Ein junger Mann sorgte dort in einem Mehrfamilienhaus für eine Explosion. Er wollte offensichtlich einen Böller bauen – doch der Sprengsatz detonierte.

Polizisten und Feuerwehrleute stehen vor einem Mehrfamilienhaus in Poing bei München. Bei einer Explosion in dem Gebäude ist ein Mann schwer verletzt worden. Die anderen Bewohner mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. © Matthias Balk/dpa



Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Poing im oberbayerischen Landkreis Ebersberg ist am Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Der 21-Jährige habe offensichtlich in seiner Wohnung mit Chemikalien hantiert, um einen Böller herzustellen, teilte die Polizei mit. Doch der Sprengsatz detonierte.

Der junge Mann wurde mit Verletzungen an den Händen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beschränke sich weitgehend auf die Wohnung des Verletzten, hieß es.

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Sieben weitere Bewohner des Hauses mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Sie sollten aber noch am Nachmittag zurückkehren können.

Weil es um Sprengstoff geht, übernahm das Bayerische Landeskriminalamt (Lka) die Ermittlungen. Der Mann sei nach der Detonation zu einer Nachbarin gegangen, um Hilfe zu holen; diese habe den Rettungsdienst alarmiert, berichtete Lka-Sprecher Ludwig Waldinger.

Der 21-Jährige habe selbst angegeben, an einem Böller gebaut zu haben. Um welche Chemikalien es sich bei dem explosiven Gemisch handelte, werde derzeit untersucht.

