Böller explodiert: Junge in Franken schwer verletzt

Kind verliert Finger bei Vorfall in Würzburg - Polizei rät zur Vorsicht - vor 12 Minuten

WÜRZBURG - Zusammen mit drei gleichaltrigen Freunden zog ein 13-Jähriger am Mittwoch durch Würzburg - die Jungen suchten nach nicht abgebrannten Raketen und Böllern. Als der Schüler einen besonders großen Knaller dann in einem Fahrradunterstand entzündete, gab es eine große Explosion, bei der er schwer verletzt wurde.

Laut Polizei war der 13-Jährige mit drei Freunden unterwegs, sie suchten am frühen Nachmittag das Würzburger Stadtgebiet nach nicht explodierten Feuerwerkskörpern ab. Während sie liefen, erzählte der Schüler seinen Freunden von einem besonders großen Böller, den er bereits am Morgen gefunden hatte. In einem Fahrradunterstand zündete er schließlich die Lunte des besagten Feuerwerkskörpers an.

Der Böller explodierte sofort in der linken Hand des Jungen und riss dabei den halben Daumen und den Zeigefinger des Schülers ab. Auch im Gesicht wurde der 13-Jährige verletzt - laut Polizei hatte er leichte Schürf- und Platzwunden auf der Haut. Er wurde rasch in eine Würzburger Klinik gebracht. Die drei Freunde des Jungen blieben unverletzt. Die Polizei rät, Feuerwerkskörper, die nicht abgebrannt sind, unbedingt liegen zu lassen und auf keinen Fall noch einmal anzuzünden.

Zeugen gesucht

Das für Sprengstoffdelikte zuständige Sachgebiet des LKA hat zusammen mit der Würzburger Staatsanwaltschaft die weiteren Untersuchungen zu der Explosion übernommen.

Die Beamten hoffen dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer konnte im Würzburger Stadtteil Zellerau, insbesondere im Bereich Hartmannstraße und Friedrichstraße, eine verdächtige Person beobachten, die einen pyrotechnischen Gegenstand abgelegt hat?

Dieser wird wie folgt beschrieben: eiförmig, brauner Sprengkörper, grüne Zündschnur.

Wer hat möglicherweise selbst einen solchen Gegenstand aufgefunden und ist noch in dessen Besitz?

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, diesen zu zünden. Beim Auffinden bitte die nächste Polizeidienststelle informieren, die dann weitere Maßnahmen veranlasst.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/4571732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.

