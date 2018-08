Bombe bei Regensburg gefunden: A3 komplett gesperrt

Aktuell keine Gefahr - Evakuierungen sind in vollem Gange - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am Dienstag wurde bei Sondierungen in Regensburg im Bereich Leibnitzstraße/Eisackerstraße, unmittelbar an der Autobahn, eine Fliegerbombe gefunden. Dies hat auch massive Auswirkungen auf den Verkehr.

Wegen des Bombenfundes ist die A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg Ost und Neutraubling voraussichtlich ab 20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. © News5/ Pieknik



Ersten Aussagen der Polizei zufolge geht von dem Sprengkörper aktuell keine Gefahr aus. Die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Weltkriegs-Bombe wird zeitnah durch Spezialisten einer Firma erfolgen. Zum Schutz der Bevölkerung wurde um den Fundort herum eine Sicherheitszone mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Dieses Gebiet umfasst neben den im Osten der Leibnitzstraße liegenden Firmen auch den südlichen Ortsteil von Irl sowie die A3.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst werden ab 19 Uhr mit der Evakuierung des betroffenen Areals beginnen. Zudem ist A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg Ost und Neutraubling voraussichtlich ab 20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn, im Stadtosten von Regensburg, in Barbing und Neutraubling, sowie auf den Umleitungsstrecken ist zu rechnen. Eine örtliche Umleitung über die Bundesstraße 8 wird eingerichtet.

Nach Abschluss der Evakuierung, die für 20 Uhr geplant ist, können die Spezialisten mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Dies wird bei ausbleibenden Komplikationen etwa 45 Minuten dauern.

