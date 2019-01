Bombenfund in Regensburg: Entschärfung verschoben

In einem Umkreis von 300 Metern wurden Gebäude am Donnerstagmittag evakuiert - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Die in Regensburg gefundene Fliegerbombe konnte nicht wie geplant am Donnerstagabend entschärft werden. Experten der Polizei mussten Spezialwerkzeug aus Thüringen anfordern. Das Gebiet muss am Freitag erneut evakuiert werden.

Am Donnerstag wurde auf einer Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Regensburg eine Fliegerbombe gefunden. © NEWS5 / Pieknik, NEWS5



Die in Regensburg auf einer Baustelle in der Friedrich-Ebert Straße gefundene Fliegerbombe konnte am Donnerstagabend nicht entschärft werden. Experten der Polizei mussten Spezialwerkzeug aus Thüringen anfordern, wie die Beamten mitteilten. Die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war für Donnerstagnachmittag geplant. In einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort sollen morgen erneut Gebäude ab 13.30 Uhr evakuiert werden. Dazu zählen unter anderem zwei Schulen und ein Kindergarten. Die US-amerikanische Bombe war bei Bauarbeiten am Donnerstagmorgen gefunden worden. Über Nacht wird sie bewacht – von ihr geht den Angaben nach keine Gefahr aus.

dpa