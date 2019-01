Bombenfund in Regensburg: Kindergarten und Schule evakuiert

Ein Sprengkommando kümmert sich um die Entschärfung der Fliegerbombe - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Eine Fliegerbombe wurde am Montag auf einer Baustelle in Regensburg entdeckt. Ein Sicherheitsradius von 300 Metern rund um die Fundstelle wurde nun eingerichtet. Die Experten des Sprengkommandos planen die Bombe am Nachmittag zu entschärfen.

Am Donnerstag wurde auf einer Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Regensburg eine Fliegerbombe gefunden. © NEWS5 / Pieknik, NEWS5



Auf einer Baustelle in der Friedrich-Ebert Straße wurde das Kriegsgeschoss am Montagmorgen gefunden. Experten eines Sprengkommandos wurden nun nach Regensburg gerufen sowie ein Sicherheitsradius von 300 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet.

Dazu mussten ein Gymnasium, ein Kindergarten sowie mehrere Wohnhäuser geräumt werden. Die Entschärfung der Fliegerbombe ist für den Nachmittag geplant.

mt