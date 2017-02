Böse Überraschung: Am Freitag drohen Gewitter

Frühling ist vorbei - Immerhin: Das Wochenende soll trocken bleiben - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Mensch, was haben wir uns auf den Frühling gefreut. Doch das frühlingshafte Wetter ist erst einmal wieder vorüber. Am Freitag soll es trüb und regnerisch werden. Und nicht nur das: Es droht eine richtig böse Überraschung.

Der Freitag könnte ungemütlich werden. Foto: Norbert Goldhammer



Nach dem sonnigen und vor allem warmen Tag am Donnerstag kehrt mit dem Freitag die Erinnerung zurück, dass es erst Februar ist. In der kommenden Nacht bleibt es zwar noch deutlich wärmer als zuletzt, bei 4 Grad, allerdings beginnt der Freitag laut wetter.com trüb und regnerisch, bei einer Wolkendecke, die nicht aufreißen will.

Im Laufe des Tages spitzt die Sonne in manchen Teilen Frankens vielleicht einmal hervor, es fällt jedoch meistens Regen. Gegen Nachmittag könnte es laut Wetterochs sogar Gewitter geben. Maximal werden 8 Grad erreicht.Der Samstag setzt den wolkigen Trend fort, allerdings gibt es kein Regen und die Sonne lässt sich auch öfters mal blicken. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt Tagestemperaturen von 4 bis 7 Grad voraus. Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad.

Der Sonntag beginnt neblig trüb bei -2 Grad. Im Tagesverlauf ringt die Sonne auch diesmal mit den Wolken um die Vormachtsstellung, doch es bleibt bei 8 Grad bedeckt. Dazu weht ein schwacher Wind aus Westen.